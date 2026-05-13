In questi giorni, nelle case dei residenti di Recanti sono stati consegnati gli avvisi di pagamento della Tari, con importi che risultano più alti rispetto alle precedenti annualità. La comunicazione dell’aumento ha suscitato reazioni tra i cittadini, mentre il nuovo sistema di smaltimento dei rifiuti prevede l’eliminazione del microchip dai sacchetti gialli. La novità riguarda anche alcune modifiche nelle modalità di conferimento e identificazione dei rifiuti.

In questi giorni nelle case dei recanatesi sono arrivati gli avvisi di pagamento della Tari, accompagnati da aumenti che inevitabilmente stanno facendo discutere. Ma proprio mentre ai cittadini viene chiesto un ulteriore sforzo economico, l’amministrazione comunale ha scelto di intervenire su uno dei capitoli più contestati e costosi della gestione rifiuti: i microchip applicati ai sacchetti della raccolta differenziata. Dopo aver eliminato quelli dai sacchetti blu del multimateriale, la giunta guidata dal sindaco Emanuele Pepa compie ora un passo ancora più deciso: stop anche ai microchip presenti nei sacchetti gialli dell’indifferenziato. Una scelta che segna il definitivo superamento di un sistema introdotto nel 2013 con la promessa della tariffazione puntuale, ma che nei fatti non avrebbe prodotto i risultati sperati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via il microchip dai sacchetti gialli

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