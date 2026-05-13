Vertenza Casa Sollievo Gumirato deluso per i decreti ingiuntivi | Sindacati e Regione non hanno rispettato i patti

A poco più di un giorno dalla comunicazione dei sindacati che annunciavano l’avvio di azioni legali attraverso decreti ingiuntivi nei confronti di Casa Sollievo, la Fondazione ha risposto con una nota ufficiale. Gumirato, rappresentante della Fondazione, ha espresso delusione per quanto accaduto, sostenendo che né i sindacati né la Regione abbiano rispettato gli accordi precedenti. La vicenda si protrae nel contesto di tensioni tra le parti coinvolte.

A poco più di 24 ore dalla nota attraverso la quale i sindacati dei lavoratori di Casa Sollievo hanno annunciato il passaggio alle vie legali con la notifica dei decreti ingiuntivi, è arrivata la replica da parte della Fondazione. “Ovviamente ci difenderemo per quei diritti che i sindacati.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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