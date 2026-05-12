Casa Sollievo i sindacati non fanno sconti e forzano la vertenza | notificati i decreti ingiuntivi dei lavoratori
Le sigle sindacali dei lavoratori di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo hanno notificato decreti ingiuntivi alla Fondazione, segnando una svolta nella vertenza in corso. Con questa mossa, i rappresentanti dei dipendenti intendono portare avanti le proprie richieste attraverso canali legali, dopo aver dichiarato che la pazienza si è esaurita. La decisione arriva a seguito di un periodo di trattative e tensioni tra le parti coinvolte.
“La pazienza è terminata”, con questa lapidaria affermazione le sigle sindacali dei lavoratori di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, con la notifica dei decreti ingiuntivi, annunciano il passaggio alle vie legali contro la Fondazione.“Nonostante l’importante momento di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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