Casa Sollievo i sindacati non fanno sconti e forzano la vertenza | notificati i decreti ingiuntivi dei lavoratori

Le sigle sindacali dei lavoratori di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo hanno notificato decreti ingiuntivi alla Fondazione, segnando una svolta nella vertenza in corso. Con questa mossa, i rappresentanti dei dipendenti intendono portare avanti le proprie richieste attraverso canali legali, dopo aver dichiarato che la pazienza si è esaurita. La decisione arriva a seguito di un periodo di trattative e tensioni tra le parti coinvolte.

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