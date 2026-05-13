Verstappen sfida il Nürburgring | l’invidia dei colleghi di F1

Il pilota di Formula 1 ha annunciato di voler affrontare il circuito del Nürburgring, attirando l’attenzione dei suoi colleghi. Alcuni di loro hanno espresso perplessità o curiosità riguardo alla sfida, mentre altri si sono preparati con sessioni specifiche sulla Nordschleife. Lando Norris ha condiviso dettagli sulla sua esperienza di allenamento sul tracciato, che si distingue per la sua lunghezza e complessità.

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? Domande chiave Perché i colleghi di Verstappen guardano con sospetto la sua sfida?. Come ha preparato Lando Norris la sua esperienza sulla Nordschleife?. Quale piano ambizioso ha ideato George Russell con Toto Wolff?. Chi punta a condividere il cockpit con l'olandese durante la gara?.? In Breve Lando Norris e Oliver Bearman seguono la gara tramite i video on-board.. George Russell punta al record sul tracciato dopo quattro titoli mondiali.. Kimi Antonelli punta all'abilitazione specifica per gare GT sulla Nordschleife.. La gara Mercedes-AMG GT3 di Verstappen parte sabato alle ore 15:00.. Max Verstappen guida la Mercedes-AMG GT3 EVO della squadra Winward verso il traguardo delle 24 Ore del Nürburgring questo fine settimana, scatenando l’invidia e l’attenzione dei suoi colleghi di Formula 1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verstappen sfida il Nürburgring: l’invidia dei colleghi di F1 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Verstappen's STUNNING Nurburgring move Notizie correlate F1, Verstappen conferma l’impegno alle ’24h Nürburgring Qualifiers’Max Verstappen, come anticipato negli scorsi giorni, ha confermato la propria presenza alle ‘ADAC 24h Nürburgring Qualifiers’, in programma nel... F1, quando sarà in pista Max Verstappen al Nürburgring Nordschleife?Max Verstappen correrà la 54ma edizione dell’ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, appuntamento che vivremo nel weekend del 17 maggio e che sarà nuovamente... Temi più discussi: 24h Nürburgring, Verstappen pronto alla vera sfida nell’Inferno Verde; F1, Antonelli punta alla licenza per il Nürburgring: sfida con Verstappen? - Formula 1; 24h Nürburgring: Verstappen e le stelle delle GT si preparano per un weekend storico; Max Verstappen concentrato sulla 24 ore del Nurburgring. Max Verstappen alla 24h del Nürburgring 2026: Pronto per la sfida, vorrei correre più spesso nell'endurance. Vendite record per il weekend sulla Nordschleife. #maxverstappen #redbull #24hnurburgring #f1 x.com Illustrato Max Verstappen's #3 AMG per le 24 ore di Nürburgring - reddit.com reddit Verstappen: L’obiettivo per la 24 Ore del Nürburgring? VincereNel weekend Max Verstappen si appresta ad affrontare una delle sfide più impegnative delle gare endurance, debuttando alla 24 Ore ... motorinolimits.com 24h Nürburgring, Verstappen pronto alla vera sfida nell’Inferno VerdeFinalmente è arrivato uno dei fine settimana più attesi della stagione agonistica, i due giorni della 24h del Nürburgring. Il leggendario Nordschleife si ... oasport.it