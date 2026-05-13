L' Hellas annuncia | Lo studio Gensler si occuperà della progettazione del nuovo stadio

L'Hellas Verona ha comunicato che lo studio Gensler si occuperà della progettazione del nuovo stadio. In una recente intervista pubblicata sul sito ufficiale della società, il presidente di Presidio Investitori ha confermato che, dopo l'acquisizione della società alcuni mesi fa, sono previste novità significative riguardo alla realizzazione dell'impianto. La società ha annunciato ufficialmente l'incarico dello studio di architettura per la fase di progettazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui