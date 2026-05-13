L' Hellas annuncia | Lo studio Gensler si occuperà della progettazione del nuovo stadio
L'Hellas Verona ha comunicato che lo studio Gensler si occuperà della progettazione del nuovo stadio. In una recente intervista pubblicata sul sito ufficiale della società, il presidente di Presidio Investitori ha confermato che, dopo l'acquisizione della società alcuni mesi fa, sono previste novità significative riguardo alla realizzazione dell'impianto. La società ha annunciato ufficialmente l'incarico dello studio di architettura per la fase di progettazione.
Nel corso della lunga intervista pubblicata sul sito ufficiale della società, il presidente di Presidio Investitor Christian Puscasiu, che mesi addietro ha acquisito l'Hellas Verona, aveva detto che sarebbero arrivate importanti novità sul tema del nuovo stadio. E a quanto pare è stato di parola.🔗 Leggi su Veronasera.it
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UFFICIALE. #HellasVerona annuncia l'incarico a #Gensler per la progettazione architettonica del nuovo stadio - x.com
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