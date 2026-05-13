Veroli concerto di Silvia Mezzanotte

Il 24 maggio si terrà un concerto a Veroli in piazza Mazzoli con l'artista Silvia Mezzanotte. Tra il 1999 e il 2016, ha lavorato sia come cantante solista sia come voce dei Matia Bazar, durante due periodi distinti. La prima esperienza con il gruppo si è conclusa nel 2004, mentre il secondo incarico si è protratto fino al 2016, anno in cui ha lasciato definitivamente la band.

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Appuntamento il 24 maggio a Veroli in piazza Mazzoli con il concerto di Silvia Mezzanotte.Tra il 1999 e il 2016 ha alternato la carriera solista a quella di voce dei Matia Bazar in due riprese, la prima volta fino al 2004 e, successivamente, dal 2010 al 2016, anno del suo abbandono definitivo del.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Musica: Silvia Mezzanotte a Novara con uno spettacolo dedicato a MinaGiovedì 12 marzo, alle 21, sul palco del Teatro Coccia di Novara, Silvia Mezzanotte porta in scena "Silvia Mezzanotte canta Mina", un intenso recital...