Venezia tra calcio e magia | il colpo di tacco del gondoliere diventa virale IL VIDEO

Un video che sta facendo il giro del web mostra un gondoliere veneziano eseguire un colpo di tacco spettacolare, attirando l’attenzione degli utenti online. La scena si svolge tra i canali della città, dimostrando come il calcio possa diventare un momento di spettacolo anche al di fuori delle competizioni ufficiali. Il video è stato condiviso sui social, ricevendo numerosi commenti e visualizzazioni.

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Non serve uno stadio per vedere un gesto da applausi: a Venezia, tra i canali, il calcio diventa spettacolo anche lontano dai campi ufficiali. Un video che sta circolando in queste ore sui social racconta una scena tanto semplice quanto sorprendente. Il calcio improvvisato tra le sponde Nelle immagini si vedono alcuni ragazzi giocare a pallone da una sponda all’altra di un canale nel sestiere di Castello, in una partita improvvisata che ricorda il calcio di strada. Proprio mentre una gondola con turisti a bordo attraversa il canale, la palla finisce per rimbalzare verso l’acqua. Il gesto del gondoliere A evitare che il pallone cada nel canale è il gondoliere, che senza interrompere la remata intercetta la sfera con un colpo di tacco e la rilancia verso la riva.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Venezia tra calcio e magia: il colpo di tacco del gondoliere diventa virale IL VIDEO ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il "tacco" del gondoliere che batte il Brasile: un gesto istintivo vale più di uno spotLa ricca marca di birra che sponsorizza il Brasile ha girato uno spot spettacolare, già battezzato "il migliore del Mondiale". Il segreto di Christian Bale per non impazzire tra trucco e ore sul set: il video del “rituale” diventa viraleChristian Bale ha svelato un rituale davvero insolito per affrontare le interminabili ore di trucco sul set del suo nuovo film, “The Bride!”. Temi più discussi: Venezia promosso in Serie A tra calcio, business e visione: dal campo all'immagine un club che guarda avanti; Calcio, Francesca Bodie diventa la prima donna presidente del Venezia; Venezia-Palermo: occhi sulla coppa. Stroppa: Non arrivare primi darebbe fastidio; Serie B, il Venezia tra i festeggiamenti per la promozione in A e il futuro di Stroppa. US Catanzaro 1929 si congratula con il Venezia FC e il Frosinone Calcio per la meritata promozione in Serie A, esprimendo i più sinceri complimenti alle società, agli staff e ai calciatori per il prestigioso traguardo raggiunto. x.com La celebrazione di Venezia dopo la promozione in Serie A. reddit Venezia tra calcio e magia: il colpo di tacco del gondoliere diventa virale il videoUna partita improvvisata tra ragazzi e un gesto da vero fuoriclasse: le immagini fa il giro dei social ... msn.com Venezia promosso in Serie A: la festa sul Canal Grande fa il giro del mondoIl Venezia torna ufficialmente tra i protagonisti del calcio italiano e la città esplode di entusiasmo. Dopo due stagioni di assenza dalla massima serie, la squadra guidata da ... ilmessaggero.it