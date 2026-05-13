Otto persone sono state arrestate dai carabinieri di Venezia in un'operazione che ha coinvolto anche le forze di Milano. La banda rapinava tir, container e poli logistici in diverse regioni del Nord Italia, tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Durante le indagini sono stati sequestrati diversi veicoli e attrezzi utilizzati per le rapine. Le forze dell'ordine hanno coordinato le attività per contrastare questa serie di furti.

I carabinieri del Nucleo investigativo di Venezia, in coordinamento con i colleghi di Milano, hanno sgominato una banda di rapinatori che tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna ha messo in atto colpi ai danni di tir, poli logistici e scali ferroviari. In seguito allo smantellamento dell'organizzazione criminale, otto persone di origine rumena sono stati oggetto di misure cautelari. Due persone sono finite agli arresti domiciliari, altri due all'obbligo di dimora, tre sottoposti all'obbligo di firma mentre l'ultimo indagato per cui è stato disposto l'obbligo di dimora è, al momento, irreperibile. Altre 11 persone sono indagate a piede libero.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Venezia, rapinavano tir e container utilizzando furgoni come arieti: 8 arresti

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