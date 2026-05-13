Venerdì è il momento della Cetilar Run

Venerdì si terrà la Cetilar Run, uno degli eventi più attesi a Parma. La manifestazione coinvolge cittadini e partecipanti da diverse zone della città, con l’obiettivo di attraversare il centro storico. La corsa si svolgerà nel pomeriggio e prevede un percorso definito lungo le vie principali. Gli organizzatori hanno annunciato che l’evento terminerà in serata, con alcune attività collaterali previste nel centro cittadino.

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Sta per scadere l’attesa per uno degli eventi più amati della città: tutta l’ attenzione diParmae deiparmigianialtramontodi venerdì 15 maggiosarà per la CETILAR RUN. Solo così si può spiegare il boom di iscrizioni che ha letteralmente travolto il Comitato Organizzatore del CUS Parma. Dai 2400.🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Liuc Run a Castellanza: tra sfida 10km e Family Run il 19 aprileIl 19 aprile Castellanza ospiterà la Liuc Run, evento che rappresenta il secondo atto del circuito Running People. Temi più discussi: Venerdì è il momento della Cetilar Run; Su il sipario sulla Cetilar Run 2026, oltre 3mila iscritti; Al Parma il premio Fondazione Roma – Il Valore del Gioco: donati 100mila euro all’Associazione Cento Per Uno. Venerdì è il momento della Cetilar RunSta per scadere l’attesa per uno degli eventi più amati della città: tutta l’ attenzione diParmae deiparmigianialtramontodi venerdì 15 maggiosarà per la CETILAR RUN. Solo così si può spiegare il boom ... parmatoday.it Cetilar Run, torna la corsa serale nel cuore di ParmaVenerdì 15 maggio torna a Parma la Cetilar Run, manifestazione sportivo nel centro della città. gazzettadiparma.it