Una persona ha riconosciuto la propria bicicletta, rubata mesi fa in un parcheggio di Monza, e ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Gli agenti sono intervenuti e hanno arrestato un uomo che teneva lo scooter, trovandolo in possesso anche di uno spray al peperoncino. L'intera operazione si è svolta senza incidenti e il proprietario ha potuto recuperare il suo mezzo.

Monza, 13 maggio 2026 – Vede la bicicletta che le avevano rubato mesi prima. Nelle mani di uno sconosciuto e chiama la polizia. Ne seguirà una situazione ad alta tensione, una colluttazione fra il presunto ladro e i poliziotti, con botte agli agenti e una bomboletta di spray al peperoncino per arrestarlo. Nella serata del 10 maggio, agenti della polizia di Stato in servizio all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Monza e della Brianza hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di 37 anni, irregolare sul territorio e già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, spaccio di sostanze stupefacenti e violazioni in materia di immigrazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vede la sua bicicletta rubata mesi prima in un parcheggio di Monza: il ladro arrestato con lo spray al peperoncino

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