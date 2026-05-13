Vede la sua bicicletta rubata mesi prima in un parcheggio di Monza | il ladro arrestato con lo spray al peperoncino
Una persona ha riconosciuto la propria bicicletta, rubata mesi fa in un parcheggio di Monza, e ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Gli agenti sono intervenuti e hanno arrestato un uomo che teneva lo scooter, trovandolo in possesso anche di uno spray al peperoncino. L'intera operazione si è svolta senza incidenti e il proprietario ha potuto recuperare il suo mezzo.
Monza, 13 maggio 2026 – Vede la bicicletta che le avevano rubato mesi prima. Nelle mani di uno sconosciuto e chiama la polizia. Ne seguirà una situazione ad alta tensione, una colluttazione fra il presunto ladro e i poliziotti, con botte agli agenti e una bomboletta di spray al peperoncino per arrestarlo. Nella serata del 10 maggio, agenti della polizia di Stato in servizio all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Monza e della Brianza hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di 37 anni, irregolare sul territorio e già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, spaccio di sostanze stupefacenti e violazioni in materia di immigrazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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