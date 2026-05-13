Variante di Mori | blocchi notturni sulla SS240 per lavori in galleria

Nelle prossime notti, sulla strada statale 240 saranno istituiti blocchi per permettere interventi di manutenzione nella galleria. Durante le due notti di lavoro, alcuni svincoli saranno chiusi al traffico, influenzando gli spostamenti verso Riva del Garda e Rovereto. La modifica alla viabilità riguarda principalmente le uscite e le entrate in corrispondenza delle zone interessate dai lavori, con indicazioni temporanee per gli automobilisti.

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? Domande chiave Quali svincoli rimarranno chiusi durante le due notti di cantiere?. Come cambierà il traffico verso Riva del Garda e Rovereto?. Dove dovranno dirottarsi i mezzi pesanti per evitare la variante?. Perché gli operai devono intervenire proprio nelle ore notturne?.? In Breve Lavori dalle 20:00 alle 6:00 tra il 13 e il 14 maggio 2026.. Traffico deviato su SS240 attraverso Loppio e Val di Ledro.. Chiuso svincolo incrocio con SP90 1° tronco in via della Terra Nera.. Ripristino normale della circolazione previsto entro la mattina del 15 maggio.. Blocchi notturni sulla variante di Mori tra il 13 e il 14 maggio 2026 per interventi sulla Statale 240.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Variante di Mori: blocchi notturni sulla SS240 per lavori in galleria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Galleria San Jachiddu, lavori notturni entro giugnoSui lavori di manutenzione alla galleria San Jachiddu che collega Giostra con Annunziata il Comune ha risposto al Quinto Quartiere, in particolare al...