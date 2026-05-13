Vallefoglia segreta Una città sotto i castelli | È come un groviera
I tre castelli di Vallefoglia sono stati protagonisti di un evento al circolo locale, durante il quale sono stati discussi alcuni aspetti nascosti della città. La conversazione si è concentrata su elementi poco noti legati al territorio e alla storia dei castelli, che sono stati descritti come “come un groviera” per le loro caratteristiche interne. Nessuna informazione supplementare o dettagli specifici sono stati forniti riguardo alle rivelazioni o ai contenuti trattati.
I tre castelli di Vallefoglia hanno svelato i segreti del loro grembo. L’altra sera al circolo Auser di Montefabbri sono stati illustrati i risultati del progetto ‘Vallefoglia Sotterranea’, prima tappa di un percorso che nelle prossime settimane approderà anche a Colbordolo e Sant’Angelo in Lizzola, nel corso del quale il presidente del gruppo Speleologico di Urbino e coordinatore nazionale della commissione Cavità artificiali della società Speleologica italiana Michele Betti (foto) ha accompagnato i numerosi partecipanti all’iniziativa in un viaggio tra cunicoli, tratti di acquedotto, miniere di caolino e rifugi della seconda guerra mondiale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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