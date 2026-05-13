Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 13 maggio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 13 maggio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Diego si confronta con Paola. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dal trono classico con Ciro e il ritorno di Elisa. Il tronista è sempre più vicino alla scelta. La conoscenza tra i due è finita tra frecciate e battibecchi. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 13 maggio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. ore 14:45 – La puntata riprende da Marina e Stefano.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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