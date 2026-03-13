Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 13 marzo 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, 13 marzo 2026, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con la diretta disponibile in streaming. La trasmissione comprende segmenti dedicati sia al Trono Over che al Trono Classico, e viene trasmessa in prima serata. La puntata include le interazioni tra i protagonisti, con momenti di confronto e scelte in corso. È possibile seguire tutto tramite il video su Witty TV.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 13 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Barbara termina la conoscenza con Renato. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Ciro. Il tronista si confronta con Martina. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 13 marzo 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. ore 14:45 – La puntata inizia con Sebastiano ed Elisabetta. La dama decide di lasciare il programma delusa dal comportamento del cavaliere. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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