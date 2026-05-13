Uomini e Donne Alessio e Sara | una rottura turbolenta tra accuse e minacce

Da anticipazionitv.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La relazione tra Alessio Rubeca e Sara Gaudenzi, nota per essere iniziata nello studio di Uomini e Donne, si è conclusa in modo turbolento. Dopo la fine della frequentazione, sono emerse accuse tra i due e minacce che hanno attirato l’attenzione dei media. Le tensioni tra i due protagonisti continuano a occupare le pagine di cronaca rosa, lasciando aperti alcuni interrogativi sulla loro separazione.

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La relazione tra Alessio Rubeca e Sara Gaudenzi sembra essere giunta al termine dopo la loro esperienza a Uomini e Donne. Negli ultimi giorni, i due ex protagonisti hanno scatenato un acceso botta e risposta sui social, con accuse di tradimento e messaggi inquietanti. La situazione si complica ulteriormente con le dichiarazioni contrastanti dei diretti interessati, che hanno attirato l’attenzione dei fan. Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: la nascita della figlia Beatrice Il messaggio di Sara e i primi sospetti. Il tutto è iniziato con una storia pubblicata da Sara Gaudenzi su Instagram, che ha sollevato dubbi tra i follower. La frase “Il lupo perde il pelo ma non il vizio.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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