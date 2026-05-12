Sara Gaudenzi ha pubblicato un messaggio sui social per chiarire la fine della relazione con Alessio Rubeca. Nei post, ha confermato che la loro storia si è conclusa definitivamente, confermando anche alcuni dettagli riguardanti i motivi della rottura. Le immagini condivise mostrano gesti e situazioni che sembrano confermare la fine della relazione, senza entrare in ulteriori approfondimenti. La coppia non è più insieme e questa decisione sembra essere stata condivisa pubblicamente.

Sara Gaudenzi fa chiarezza sulla situazione con Alessio Rubeca. Dopo voci di tradimenti, l’ex di Uomini e Donne ha deciso di esporsi in prima persona, e sembra che la rottura ormai sia definitiva! Allo stesso tempo anche lui, amico di Ciro Solimeno, si sbilancia sui social e sembra confermare che ormai non c’è possibilità di ritorno insieme. Il vero lavoro di Alessio Rubeca Le voci di tradimento e il silenzio di Alessio Rubeca. Secondo i rumor, Alessio Rubeca sarebbe stato visto con altre ragazze, alimentando sospetti di infedeltà. Nonostante ciò, la coppia aveva mostrato affiatamento dopo la scelta. Tuttavia, una recente storia di Sara Gaudenzi ha fatto sorgere dubbi, lasciando intendere che la loro relazione potrebbe essere in crisi.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, rottura definitiva tra Sara e Alessio: i loro gesti social confermano tutto

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