UniMe arriva FeedME | oltre 16 milioni dalla Regione per la nuova infrastruttura su agroalimentare e innovazione

Da messinatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova infrastruttura nel settore agroalimentare e dell’innovazione riceve un finanziamento di oltre 16 milioni di euro dalla Regione. L’investimento, di circa 16,6 milioni di euro, mira a sostenere attività di ricerca e sviluppo e a rafforzare la filiera agroalimentare nel Mediterraneo. La struttura, chiamata “FeedME”, rappresenta un passo importante per l’area interessata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un investimento da 16,6 milioni di euro destinato a rafforzare ricerca, innovazione e filiera agroalimentare nel Mediterraneo. È questo il cuore di ME, la nuova infrastruttura scientifica che sarà realizzata dall’Università di Messina grazie al finanziamento della Regione Siciliana.🔗 Leggi su Messinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Ricerca e innovazione, dalla Regione oltre 109 milioni per nove grandi progetti scientificiOltre 109 milioni di euro destinati a nove grandi progetti strategici per rafforzare ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico in Sicilia.

Leggi anche: Dal ponte Corleone al restauro del Teatro Massimo, dalla Regione in arrivo oltre 16 milioni

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web