UniMe arriva FeedME | oltre 16 milioni dalla Regione per la nuova infrastruttura su agroalimentare e innovazione

Una nuova infrastruttura nel settore agroalimentare e dell’innovazione riceve un finanziamento di oltre 16 milioni di euro dalla Regione. L’investimento, di circa 16,6 milioni di euro, mira a sostenere attività di ricerca e sviluppo e a rafforzare la filiera agroalimentare nel Mediterraneo. La struttura, chiamata “FeedME”, rappresenta un passo importante per l’area interessata.

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