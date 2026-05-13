UniMe arriva FeedME | oltre 16 milioni dalla Regione per la nuova infrastruttura su agroalimentare e innovazione
Una nuova infrastruttura nel settore agroalimentare e dell’innovazione riceve un finanziamento di oltre 16 milioni di euro dalla Regione. L’investimento, di circa 16,6 milioni di euro, mira a sostenere attività di ricerca e sviluppo e a rafforzare la filiera agroalimentare nel Mediterraneo. La struttura, chiamata “FeedME”, rappresenta un passo importante per l’area interessata.
Un investimento da 16,6 milioni di euro destinato a rafforzare ricerca, innovazione e filiera agroalimentare nel Mediterraneo. È questo il cuore di ME, la nuova infrastruttura scientifica che sarà realizzata dall’Università di Messina grazie al finanziamento della Regione Siciliana.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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