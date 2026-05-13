Venezia il 11 maggio si apre a un evento che combina sensazioni visive e sonore, passando tra oscurità e luminosità, colori vivaci e vibrazioni sonore. La manifestazione coinvolge diversi elementi che stimolano i sensi, offrendo un’esperienza immersiva per i partecipanti. L’iniziativa si svolge in un ambiente che permette di vivere un momento di scoperta tra luci e suoni, creando un’atmosfera unica nel suo genere.

V enezia, 11 mag. (askanews) – Un’esperienza visiva e sonora, tra buio e luce, colore e vibrazioni. Il Padiglione della Repubblica di San Marino alla Biennale d’arte di Venezia ospita l’artista nordirlandese Mark Francis, già protagonista del gruppo degli YBA, con il progetto “Sea of Sound”, in dialogo con il tema della Mostra internazionale: “In minor keys”. “San Marino – ha detto la commissaria Valentina Garavini – è un piccolo Stato, ma dalla libertà millenaria. E’ uno Stato che da sempre abita alla scala minore. E quindi sente particolarmente proprio il tema di questa 61esima Biennale, anche perché non dimentichiamo che comunque proprio le tonalità minori permettono la risoluzione di un’armonia e quindi sono importantissime.🔗 Leggi su Iodonna.it

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Biennale, il padiglione sinestetico di San Marino con Mark Francis

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Parole bellissime! Engin e Özge sono perfetti per rappresentare questa grande eredità. Promettiamo che Whisper of Origins sarà un'esperienza visiva e storica indimenticabile. Grazie per il supporto dall'Italia! ???? #ÖzgeGürel #EnginAltanDüzyatan #Ca x.com

La scrittura descrittiva sembra la parte meno intuitiva della scrittura per qualcun altro? reddit

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