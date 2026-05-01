Sperimentazione sonora visiva e performativa Al via ’Elementi’

Da quotidiano.net 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arte e cultura in splendidi palcoscenici. Paesaggio, ascolto e pratiche artistiche contemporanee si incontrano nella settima edizione di ’Elementi’, la rassegna ideata da ’Magma’ che ogni estate trasforma luoghi naturali, infrastrutture ambientali e architetture del territorio romagnolo in spazi temporanei di sperimentazione sonora, performativa e visiva. Dal 10 maggio al 31 luglio ’Elementi’ torna ad attraversare la Romagna con una nuova costellazione di interventi site-specific, invitando il pubblico a scoprire straordinari palcoscenici en plein air tra Forlimpopoli, Ravenna, Bagnacavallo, Faenza, Lugo, Cervia e Gambettola. Primo appuntamento domenica 10 maggio all’Ex Acquedotto di Spinadello a Forlimpopoli con una giornata dedicata all’ascolto e alla relazione tra suono e spazio architettonico.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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