Una tempesta di 10mila fulmini sulla Lombardia e tra poco ancora forti temporali in Brianza

Nella giornata di lunedì 11 maggio, la Lombardia è stata interessata da un’intensa ondata di maltempo che ha portato più di 10.000 fulmini sul territorio. La perturbazione ha provocato temporali particolarmente forti, soprattutto nelle aree della Brianza, dove si sono registrati nuovi acquazzoni in arrivo. La situazione meteorologica ha coinvolto diverse zone della regione, con le condizioni che si sono mantenute instabili nel corso della giornata.

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La Lombardia “bombardata” da oltre 10mila fulmini. È successo nella giornata di lunedì 11 maggio quando sulla regione si è abbattuto un forte maltempo. Secondo i dati diffusi dall’Agenzia regionale protezione ambiente (Arpa) nella giornata di lunedì sulla nostra regione si sono abbattuti oltre 10.🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Oltre 10 mila fulmini e grandinate in Lombardia, nuovi temporali in arrivo nel weekend Argomenti più discussi: Una tempesta di 10mila fulmini sulla Lombardia e tra poco ancora forti temporali in Brianza; Incubo grandine e ritorno della neve: il pazzo meteo di metà maggio; Maltempo, in poche ore sulla Lombardia oltre 10mila fulmini: in arrivo una nuova perturbazione; Maltempo in Lombardia, oltre 10 mila fulmini in poche ore: il report di Arpa conferma un evento anomalo per maggio. Una tempesta di 10mila fulmini sulla Lombardia e tra poco ancora forti temporali in Brianza ift.tt/hkSiuMl ift.tt/jBIXaKJ x.com Lombardia a due velocità: per una famiglia su tre Isee sotto i 10mila euroA livello lombardo, il valore medio nell’ultimo anno è stato di 20.500 euro, leggermente sopra la media del Nord (18840) e ampiamente maggiore rispetto ai 13.486 delle regioni del Sud e delle isole. ilgiorno.it