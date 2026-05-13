Nella giornata dell’11 maggio, in Lombardia si sono verificati oltre 10.000 fulmini e numerose grandinate, con piogge che hanno raggiunto i 50 millimetri e raffiche di vento fino a 60 kmh. Secondo il report di Arpa Lombardia, si prevede l’arrivo di nuovi temporali durante il fine settimana. La regione ha registrato condizioni meteorologiche intense e di breve durata, con conseguenze sulle aree interessate.

METEO. Il report di Arpa Lombardia sull’ondata di maltempo dell’11 maggio: piogge fino a 50 millimetri e raffiche a 60 kmh. Da giovedì 14 maggio attese nuove precipitazioni, con neve sulle Alpi oltre i 1500 metri. Oltre 10 mila fulmini, accumuli di pioggia totali che hanno raggiunto i 50 mm, grandinate anche di grosse dimensioni e raffiche di vento con punte massime fino a 60 kmh. Questo il report della rete di monitoraggio di Arpa Lombardia elaborato dagli esperti della direzione tecnica Monitoraggi e Prevenzione del Rischio Naturale dell’Agenzia sulle precipitazioni che hanno colpito la Lombardia lunedì 11 maggio. L’intensa perturbazione che ha investito la regione a inizio settimana ha provocato infatti la formazione di temporali, anche violenti, su buona parte del territorio.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Oltre 10 mila fulmini e grandinate in Lombardia, nuovi temporali in arrivo nel weekend

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