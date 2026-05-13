Un viaggio musicale per celebrare 80 anni di creatività la prima parte della rassegna Centrodarte26
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Dopo lo straordinario successo di pubblico della scorsa stagione, il Centro d’Arte torna a festeggiare il suo ottantesimo anniversario con una panoramica sulle esperienze più innovative della musica attuale, tra nuova composizione, jazz, ricerca elettronica e improvvisazione libera. Ancora una.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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