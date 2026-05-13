Ulisse Bari talento puro A 13 anni stupisce a Pavia

Un giovane talento del tennis italiano sta attirando l’attenzione: si tratta di un ragazzo di 13 anni, cresciuto in una città delle Marche, che ha iniziato a far parlare di sé a Pavia. Nei tornei giovanili, ha già ottenuto risultati notevoli e si sta facendo notare per le sue capacità sul campo. La sua presenza sta crescendo nei circuiti nazionali dedicati ai giovani tennisti.

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C’è un nome che rimbalza sempre più spesso nei tabelloni del tennis giovanile italiano: Ulisse Bari. Tredici anni, nato e cresciuto tennisticamente a Corinaldo, il giovane marchigiano non smette di stupire. A Pavia, sul rosso, ha alzato ancora una volta la voce: titolo nel doppio maschile Under 14 di categoria 2, in coppia con il suo fedele compagno Giovanni Di Leva. Un trionfo costruito punto dopo punto, senza mai cedere un set in tre match. Quarti, semifinale, finale: ogni volta la stessa storia. Bari e Di Leva entrano in campo e non lasciano scampo. Ai quarti superano Pantò e Toscano per 6-4, 7-5 in un match combattuto, dove la coppia marchigiana deve gestire la pressione del tiebreak nel secondo set prima di chiudere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ulisse Bari, talento puro. A 13 anni stupisce a Pavia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Kimi vince a Suzuka e divide l’Italia: talento puro o solo macchina?IndyCar Alabama: Álex Palou domina, errore McLaren costa la vittoria a Lundgaard! La vittoria di Kimi Antonelli al Gran Premio del Giappone ha acceso... Talento puro su Rai 1: i diciassettenni del Duni incantano il pubblico? Cosa sapere I diciassettenni Michelle Perez e Francesco Stifano si sono esibiti su Rai 1 sabato 25 aprile.