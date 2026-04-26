Talento puro su Rai 1 | i diciassettenni del Duni incantano il pubblico

Sabato 25 aprile, sui teleschermi di Rai 1, sono saliti sul palco due giovani artisti di 17 anni, Michelle Perez e Francesco Stifano. La loro esibizione ha attirato l’attenzione del pubblico, dimostrando una forte presenza e abilità vocali che hanno sorpreso gli spettatori. La performance si è svolta in un contesto televisivo dedicato a giovani talenti emergenti, offrendo loro un’occasione di visibilità nazionale.

? Cosa sapere I diciassettenni Michelle Perez e Francesco Stifano si sono esibiti su Rai 1 sabato 25 aprile.. Gli studenti del Conservatorio Duni di Matera hanno interpretato un brano di Djavan.. Sabato 25 aprile 2026, Michelle Perez e Francesco Stifano hanno portato la musica del Conservatorio Duni sulle frequenze di Rai 1 durante la trasmissione Ciao Maschio condotta da Nunzia De Girolamo. I due ragazzi, che hanno solo diciassette anni, sono stati i protagonisti della puntata pomeridiana trasmessa dal canale nazionale. La coratina Perez e il materano Stifano si sono esibiti con un pezzo che non lascia spazio alle distrazioni: Flor De Lis, celebre brano scritto dal compositore brasiliano Djavan.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Talento puro su Rai 1: i diciassettenni del Duni incantano il pubblico Notizie correlate Musica e talento donna: le Cotiras incantano il teatro comunale di NardòNardò celebra la Giornata Internazionale della Donna con la musica e con un evento tutto al femminile. Kimi vince a Suzuka e divide l’Italia: talento puro o solo macchina?IndyCar Alabama: Álex Palou domina, errore McLaren costa la vittoria a Lundgaard! La vittoria di Kimi Antonelli al Gran Premio del Giappone ha acceso... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Stasera in TV venerdì 24 aprile 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata. Il talento di Mr. C con Nicolas Cage e Pedro Pascal stasera su Rai 2Arriva finalmente in prima tv, a tre anni dalla sua uscita in sala, uno dei film con Nicolas Cage tra i più apprezzati degli ultimi anni, Il talento di Mr. C, una commedia in cui la star di Hollywood ... gazzetta.it Dopo un’attesa di 3 anni arriva il film parodia di Nicolas Cage e Pedro Pascal Il talento di Mr. C su Rai 2La star di Hollywood Nicolas Cage arriva finalmente in televisione: dopo una lunga attesa di circa 3 anni dall’uscita nelle sale cinematografiche: stasera sarà trasmesso in tv il film Il talento di Mr ... alfemminile.com