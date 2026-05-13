UE | ‘sulla Biennale al vaglio ogni strumento a nostra disposizione’

Da imolaoggi.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Unione Europea ha dichiarato di aver ricevuto una comunicazione dalla Biennale e che sono in corso alcuni scambi di informazioni. Tuttavia, ha precisato che tutte le comunicazioni con le parti coinvolte, siano esse istituzionali o stakeholder, si svolgono in modo riservato. La posizione ufficiale conferma l'apertura a esaminare ogni strumento a disposizione, senza fornire dettagli specifici sui contenuti delle discussioni in corso.

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“Posso confermare che abbiamo ricevuto una comunicazione” dalla Biennale e “che ci sono delle comunicazioni in corso ma ogni scambio con le parti, istituzionali o stakeholder, resta confidenziale. Sugli strumenti che abbiamo a disposizione, noi useremo ogni leva che abbiamo, anche al di là del settore della cultura”. “In buona fede non possiamo sostenere finanziariamente e con i soldi dei contribuenti un’organizzazione che invita e riabilita gli aggressori, normalizzando cosa sta accadendo in Ucraina. Voglio inoltre ringraziare i lavoratori” della Biennale “e del comparto culturale in generale per la loro forte posizione sul caso”, ha spiegato in conferenza stampa Micallef.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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