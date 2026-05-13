Nel campionato U19 Gold, Piacenza ha ottenuto una vittoria sulla Virtus Assisi, assicurandosi così il pass per gli spareggi. Nel corso della partita, due giocatori di Piacenza si sono distinti nel punteggio, contribuendo in modo determinante alla vittoria. La squadra ha saputo gestire bene il recupero della Virtus Assisi, mantenendo il controllo del gioco e consolidando il vantaggio acquisito nel primo tempo.

? Domande chiave Chi sono i due giocatori che hanno dominato il tabellino?. Come ha fatto Piacenza a gestire il recupero della Virtus Assisi?. Quali giovani talenti hanno preso campo durante la sfida al PalaBakery?. Cosa deve correggere coach Salvemini per affrontare i prossimi spareggi?.? In Breve Korlatovic segna 33 punti e Dore ne realizza 23 al PalaBakery.. Banella, Beccari e Salvaderi contribuiscono al punteggio finale di 80-60.. I giovani Marroni e Milani classe 2009 testano il livello in campo.. Il terzo quarto vede il parziale favorevole di 22-13 per Piacenza.. La Piacenza Young Under 19 Gold ha conquistato il pass per il secondo turno di spareggi nazionali battendo la Virtus Assisi per 80-60 al PalaBakery, grazie a una prestazione collettiva che ha lasciato il segno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - U19 Gold, Piacenza domina l’Assisi: è il pass per gli spareggi

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