TV8 diretta tennis oggi in diretta | le partite in chiaro agli Internazionali di Roma 2026

Oggi, mercoledì 13 maggio 2026, gli Internazionali d’Italia di tennis si avvicinano alle fasi finali al Foro Italico, con i quarti di finale sia maschili che femminili in programma. Per gli appassionati, una delle partite più attese sarà trasmessa in diretta in chiaro su TV8, offrendo l’opportunità di seguire in tempo reale uno degli incontri più qualificanti del torneo.

Grande appuntamento con il tennis oggi, mercoledì 13 maggio 2026, agli Internazionali d’Italia. Il torneo entra nella fase decisiva con i quarti di finale maschili e femminili al Foro Italico, e per gli appassionati arriva anche una sfida trasmessa gratis in chiaro su TV8. LEGGI ANCHE: — Internazionali di Roma, il conto finale: quanto si spende tra biglietti, cibo e gadget La partita scelta da TV8 per la diretta odierna è il quarto di finale tra Luciano Darderi e Rafael Jodar, in programma sul Campo Centrale non prima delle ore 20.30. Darderi-Jodar oggi su TV8: orario e diretta. Dopo la straordinaria rimonta contro Alexander Zverev, Luciano Darderi torna in campo con l’obiettivo di continuare il suo percorso da protagonista nel Masters 1000 di Roma.🔗 Leggi su Funweek.it

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