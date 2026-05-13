A Firenze, il 13 maggio 2026, si è svolta una manifestazione in bicicletta dedicata a Andrea Verardini. La pedalata ha coinvolto numerosi partecipanti che hanno percorso le strade della città per ricordare la figura di Verardini. L’evento ha visto la presenza di cittadini di diverse età, uniti dall’obiettivo di onorare la memoria attraverso un gesto di condivisione e solidarietà. La corsa si è svolta senza incidenti e si è conclusa con un momento di ritrovo pubblico.

Firenze, 13 maggio 2026 - Una pedalata può significare molte cose: fatica, libertà, amicizia, memoria. Domenica prossima, a Pratolino, significherà soprattutto un gesto concreto di solidarietà. La società Quelli di Pratolino ASD organizza infatti un cicloraduno a concentramento con percorso libero, valido per il campionato provinciale, per aiutare Andrea Verardini a tornare a casa. Andrea è un ciclista amatoriale fiorentino, innamorato dei viaggi e della bicicletta. Ha attraversato l’Italia e molti Paesi pedalando, con quella miscela di passione e libertà che appartiene a chi misura il mondo al ritmo delle ruote. Nel gennaio scorso, però, durante una nuotata a Cartagena in Colombia, è stato travolto da un’imbarcazione, riportando traumi gravissimi: amputazione di due dita del piede, fratture al braccio e traumi cranici molto seri.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutti in bici per Andrea Verardini

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