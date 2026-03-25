Un sottosegretario alla Giustizia ha rassegnato le dimissioni dopo essere stato coinvolto in un nuovo episodio che ha suscitato attenzione. La decisione arriva in seguito a una vicenda legata a questioni legali e comportamentali, che ha portato alla sua uscita dall’incarico. La vicenda si inserisce in un quadro di polemiche e accuse che coinvolgono anche altri membri dell’amministrazione.

Si è dimesso da sottosegretario alla Giustizia per l'ultimo caso in cui è stato coinvolto, ma ne aveva già combinate parecchie Andrea Delmastro Delle Vedove si è dimesso ieri da sottosegretario alla Giustizia, dopo che era diventata pubblica la notizia, grazie a un articolo sul Fatto Quotidiano, che fino a poco tempo fa possedeva un ristorante a Roma insieme alla figlia di una persona condannata in via definitiva per reati di mafia. Le sue giustificazioni lacunose e contraddittorie avevano via via aggravato la sua posizione e Delmastro, che è molto vicino a Giorgia Meloni ed è uno dei più importanti dirigenti di Fratelli d’Italia, ha dunque deciso e comunicato le dimissioni (lui dice volontariamente e senza pressioni, ma in realtà la decisione è stata di Meloni stessa). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Tutti i guai di Andrea Delmastro al governo

Articoli correlati

Cospito, Almasri, lo sparo di Capodanno e i detenuti che “non respirano”: tutti i guai del duo Delmastro-Bartolozzi“Per me è un’intima gioia l’idea di far sapere ai cittadini come non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato”, cioè il vetro dell’auto...

Caro Delmastro, un pollo al governo non va beneCaro Andrea Delmastro, le scrivo questa cartolina perché qui fioccano le richieste: c’è chi vorrebbe aprire con lei un ristorante di pesce...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Andrea Delmastro

Temi più discussi: Cospito, Almasri, lo sparo di Capodanno e i detenuti che non respirano: tutti i guai del duo Delmastro-Bartolozzi; Delmastro, il locale del mafioso e gli altri guai del sottosegretario: dal caso Cospito a Pozzolo; La mia storia parla per me. Delmastro si autoassolve; Chi sono Bartolozzi e Delmastro: veleni e guai da Almasri ai Caroccia.

Tutti i guai di Andrea Delmastro al governoSi è dimesso da sottosegretario alla Giustizia per l'ultimo caso in cui è stato coinvolto, ma ne aveva già combinate parecchie ... ilpost.it

Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi si sono dimessiEra sottosegretario alla Giustizia e uno dei più stretti collaboratori di Giorgia Meloni, coinvolto in questi giorni in un ennesimo scandalo ... ilpost.it

Andrea Delmastro e Giusy Bartolozzi si sono dimessi, rispettivamente, da Sottosegretario alla Giustizia e Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Si sono dimessi dopo il risultato del referendum sulla giustizia, dove il governo e la maggiora - facebook.com facebook

Andrea Delmastro: "Caroccia sembrava il classico oste romano" x.com