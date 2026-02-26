Ultimo weekend di febbraio con il meteo che promette il ritorno del sole già da questo pomeriggio. Ecco dunque i nostri suggerimenti per questo fine settimana in città. Una guida con tutti gli eventi culturali più importanti a Como e dintorni. Ispirato a una storia vera, il film racconta la storia di Tony Kiritsis, che esasperato da una disputa finanziaria, prende in ostaggio Richard Hall, figlio del potente M.L. Hall. Con un fucile legato al collo da un filo metallico che può esplodere, Tony pretende denaro, immunità e scuse pubbliche. Il suo gesto diventa un evento mediatico senza precedenti, dove realtà e spettacolo si confondono.... 🔗 Leggi su Quicomo.it

Tutti gli appuntamenti da non perdere nel weekend di febbraio a Como e dintorniTerzo weekend di febbraio con il meteo che promette un po' di pioggia, ma anche sole e vento.

Weekend 8-9 a Monza e dintorni: 6 cose da fare. #mbnews

Temi più discussi: Tutti gli appuntamenti della settimana; Sei Toscana incontra i cittadini: tutti gli appuntamenti in programma; Tutti gli appuntamenti da non perdere nel weekend a Como e dintorni; Musica, tutti gli appuntamenti a Bologna e in regione dal 23 febbraio al 1 marzo.

Tutti gli appuntamenti di oggi, sabato 14 febbraio, in città e provinciaOGGI IN CITTA' Lori su scienza e coscienza Circolo Pd Oltretorrente, via Costituente 39, alle 10,30 La rassegna si intitola «Il mondo che verrà»: quattro incontri per comprendere il cambiamento. Quatt ... gazzettadiparma.it

Carnevale, tutti gli appuntamenti nelle Marche in aggiornamentoTorna il Carnevale di Ancona con i colori e l'energia di una festa amata da grandi e piccini e che coinvolgerà tutta la città nella giornata di domenica 15 febbraio 2026. Appuntamento con la grande ... corriereadriatico.it

Tutti gli spettacoli e gli appuntamenti di musica, arte, cultura, teatro in città e nella regione - facebook.com facebook