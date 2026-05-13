Tutela del mare e del litorale cittadino opponendosi al progetto sul Porticciolo | Forte M5S annuncia la sua battaglia istituzionale

Lorenzo Forte, candidato al Consiglio Comunale di Salerno con il Movimento 5 Stelle e sostenitore del candidato sindaco La Nocita, ha annunciato una battaglia istituzionale contro il progetto sul porticciolo. La sua azione mira a proteggere il mare e il litorale della città, opponendosi alle modifiche proposte che interessano la zona. La posizione si inserisce in un più ampio dibattito sulla tutela ambientale e sulla gestione delle risorse costiere locali.

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