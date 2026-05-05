Il Movimento 5 Stelle ha chiesto di organizzare immediatamente un tavolo istituzionale per discutere della gestione del litorale tra Miseno e Miliscola, in seguito alla denuncia del sindaco di Bacoli riguardo alla presenza di lidi militari sulla spiaggia. La richiesta mira a restituire l’area ai cittadini e a trovare una soluzione condivisa per il futuro del tratto di costa.

Richiesta M5S dopo la denuncia del sindaco di Bacoli sulla presenza dei lidi militari sul litorale. “L’appello che arriva dal sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, è giusto e va sostenuto con forza. Secondo quanto denunciato dal primo cittadino, oltre la metà del litorale di Miseno-Miliscola è occupata da lidi militari, per circa 70.000 metri quadrati di arenile. È una sproporzione evidente: una questione di giustizia territoriale che richiede una risposta istituzionale chiara e non più rinviabile”. Così i deputati del Movimento 5 Stelle Antonio Caso e Carmela Auriemma. “Il mare è un bene pubblico e non può diventare un privilegio per pochi.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Miseno-Miliscola, M5S: “Restituire il litorale ai cittadini, subito un tavolo istituzionale”

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