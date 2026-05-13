Tu vai in finale GF Vip l’annuncio improvviso di Ilary Blasi e lo sgomento degli altri concorrenti 

Durante la puntata del Grande Fratello Vip, l’annuncio improvviso di Ilary Blasi ha sorpreso i concorrenti, lasciandoli sgomenti. La conduttrice ha comunicato loro che uno di loro si sarebbe qualificato direttamente alla finale, senza ulteriori passaggi. La notizia ha generato forte sorpresa e reazioni di sconcerto tra i partecipanti, che si trovano ora a confrontarsi con l’ultima fase del reality. La finale è ormai vicina.

Il Grande Fratello Vip si avvicina sempre più al suo atto conclusivo, con una finale ormai alle porte e una tensione che cresce di ora in ora tra i concorrenti ancora in gara. Anche nella serata di ieri, il reality di Mediaset ha tenuto incollati milioni di spettatori davanti allo schermo, confermando il successo di un’edizione che, partita in sordina, ha saputo conquistare il pubblico settimana dopo settimana. In prima serata su Canale 5, Ilary Blasi ha guidato una puntata intensa e ricca di colpi di scena, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Tra confronti diretti, tensioni mai sopite e strategie sempre più evidenti, la serata si è rivelata decisiva per gli equilibri interni alla Casa, soprattutto perché in palio c’era un traguardo ambito: il terzo posto in finale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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