Trump | Pronto a finire il lavoro contro l’Iran Il piano per una ‘nuova guerra’
Prima di partire per la Cina, l’ex presidente degli Stati Uniti ha ripetuto la sua posizione sull’Iran, affermando che nel caso in cui Teheran non accetti il piano americano, gli Stati Uniti sono pronti a intervenire nuovamente. Ha aggiunto che l’Iran deve fare la cosa giusta, altrimenti si procederà con azioni militari. La dichiarazione è stata rilasciata prima dell’imbarco sull’Air Force One.
(Adnkronos) – "L'Iran deve fare la cosa giusta. Oppure, finiremo il lavoro". Donald Trump parte per la Cina e, prima di imbarcarsi sull'Air Force One, rinnova la minaccia: gli Stati Uniti pensano ad una 'guerra bis' se Teheran non accetterà il piano americano per porre fine alle ostilità. Se l'operazione Epic Fury è stata dichiarata. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Trump, l’Iran e il coniglio gaudente: le ore decisive (forse) per la fine della guerra
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