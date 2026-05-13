Trump | Pronto a finire il lavoro contro l’Iran Il piano per una ‘nuova guerra’

Prima di partire per la Cina, l’ex presidente degli Stati Uniti ha ripetuto la sua posizione sull’Iran, affermando che nel caso in cui Teheran non accetti il piano americano, gli Stati Uniti sono pronti a intervenire nuovamente. Ha aggiunto che l’Iran deve fare la cosa giusta, altrimenti si procederà con azioni militari. La dichiarazione è stata rilasciata prima dell’imbarco sull’Air Force One.

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