Il presidente ha dichiarato che l'Iran non avrà mai un'arma nucleare e ha affermato che gli Stati Uniti non giocheranno in questa direzione. Durante un evento a Washington, ha commentato anche sull'andamento del prezzo del petrolio, affermando di aver pensato che sarebbe salito molto di più. La dichiarazione si inserisce in un contesto più ampio di tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran, senza ulteriori dettagli sulle misure adottate.

(Agenzia Vista) Washington, 12 maggio 2026 "Quindi, quando il prezzo del petrolio sale un po'. io pensavo che sarebbe salito molto di più. Se tornate indietro di tre o quattro mesi, quando stavamo valutando la situazione, ipotizzavamo che il petrolio sarebbe salito molto di più. Ieri era a 99 dollari. E se ci pensate, avrei accettato quel prezzo subito, perché è molto semplice: l'Iran non può avere un'arma nucleare. Non avranno un'arma nucleare. Lo sanno, sono stati d'accordo su questo, e poi non è quello che mi hanno inviato quando si è trattato di. noi non giochiamo. Non avranno un'arma nucleare", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un punto stampa prima della sua partenza per la Cina.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump: L'Iran non avrà mai arma nucleare, noi non giochiamo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump: L'Iran non avrà mai arma nucleare, noi non giochiamo

Notizie correlate

Leggi anche: Trump:"Iran non avrà mai arma nucleare"

Leggi anche: Trump: “Iran non avrà mai arma nucleare, non lo permetto”

Temi più discussi: Oltre la propaganda: quello che Washington non dice sulla guerra contro l’Iran; Trump attacca ancora il Papa: Vuole l’atomica per l’Iran e mette in pericolo i cattolici; Trump: 'In corso contatti diretti con l'Iran. Non abbiamo fretta'.; Trump: Pronto a finire il lavoro contro l'Iran. Il piano per una 'nuova guerra'.

Il presidente #Trump in partenza per la #Cina afferma nuovamente: Con l'Iran faremo un buon accordo, non abbiamo bisogno dell'aiuto di Xi Jin Ping con Teheran, e sull' #Ucraina dice: La pace è vicina x.com

I mercati crollano mentre i piani di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran non portano a nulla, lasciando Trump con un'opzione militare per riaprire lo Stretto di Hormuz reddit

Trump: L'Iran non avrà mai arma nucleare, noi non giochiamo(Agenzia Vista) Washington, 12 maggio 2026 Quindi, quando il prezzo del petrolio sale un po'... io pensavo che sarebbe salito molto di più. Se tornate indietro di tre o quattro mesi, ... ilmattino.it

Trump: Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina con l'Iran e valuta nuove operazioni militari. Teheran: Arricchiremo uranio al 90% se attaccatiIl presidente americano Donald Trump sarebbe sempre più irritato dall’atteggiamento dell’Iran nei negoziati sul nucleare e starebbe valutando con maggiore attenzione, rispetto alle scorse settimane, l ... ilgiornale.it