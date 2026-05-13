In un’analisi delle coperture mediatiche di Donald Trump in Cina, tre quotidiani mostrano un atteggiamento severo nei confronti dell’ex presidente statunitense, mentre adottano un tono più morbido nei confronti del leader cinese. Questa differenza di trattamento si riscontra sia nei commenti e negli articoli dedicati a Trump, sia nelle analisi sul ruolo di Xi Jinping. La dinamica si ripete sia durante la prima che nella seconda presidenza di Trump, con un evidente scarto nel modo di presentare le due figure.

Ormai è chiaro che ai giornaloni Trump non piace. Non piaceva il primo Trump, non piace il secondo. Un odio malcelato che li porta, pur di smontare Donald, ad esaltare un dittatore come Xi Jinping. E così capita che, alla vigilia della visita del presidente americano nel Sol Levante, su La Stampa l'ex ambasciatore italiano a Pechino Ettore Sequi ci spiega che «La Cina ha il coltello dalla parte del manico» e di come Trump andrà col cappello in mano. Sul Corriere della Sera Federico Fubini sostiene come gli Usa abbiano imboccato la via dell'isolamento mentre «piazza Tienanmen sta diventando una meta sempre più ambita di pellegrinaggi politici».🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump in Cina, quei tre giornali severi con Donald e morbidissimi con Xi

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Trump: «Chiesto alla Cina di rinviare il vertice con Xi Jinping»

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