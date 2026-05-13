Negli ultimi mesi, si sono intensificati gli scambi tra le autorità cinesi e statunitensi riguardo alle strategie industriali e tecnologiche del paese asiatico. Un nuovo piano quinquennale cinese è stato annunciato, con l’obiettivo di rafforzare le capacità nel settore tecnologico e industriale. Questa mossa arriva in un momento di tensioni crescenti tra le due potenze, con l’attenzione rivolta alle possibili ripercussioni sulla leadership globale.

? Punti chiave Come influenzerà il nuovo piano quinquennale cinese la supremazia tecnologica globale?. Perché la mutua vulnerabilità economica tra USA e Cina è diventata un'arma?. Cosa accadrà alle catene di approvvigionamento europee con la nuova strategia cinese?. Come reagirà Pechino ai dazi estremi imposti dall'amministrazione Trump?.? In Breve Piano quinquennale cinese 2026-2030 focalizzato su robotica, IA e semiconduttori.. Dazi americani del 145% su prodotti cinesi nel periodo di tensione 2025.. Pechino risponde bloccando importazioni di soia e accesso alle terre rare.. Matteo Dian analizza l'uso della weaponized interdependence tra Washington e Pechino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump e Xi: sfida tecnologica e il nuovo piano industriale cinese

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