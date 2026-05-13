Tre promozioni in 4 anni acquisti internazionali e nuovo campo | il Cianciana sogna l' elite regionale

Negli ultimi quattro anni, il team di Cianciana ha ottenuto tre promozioni e ha ampliato il proprio raggio di azione con acquisti internazionali e l'apertura di un nuovo campo. Recentemente, ha raggiunto un traguardo importante vincendo la finale di Coppa Sicilia grazie a un gol in rovesciata segnato all’ultimo minuto. La vittoria contro il Cassibile si è conclusa con il risultato di 2-1, regalando alla squadra un titolo regionale.

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