Tre promozioni in 4 anni acquisti internazionali e nuovo campo | il Cianciana sogna l' elite regionale
Negli ultimi quattro anni, il team di Cianciana ha ottenuto tre promozioni e ha ampliato il proprio raggio di azione con acquisti internazionali e l'apertura di un nuovo campo. Recentemente, ha raggiunto un traguardo importante vincendo la finale di Coppa Sicilia grazie a un gol in rovesciata segnato all’ultimo minuto. La vittoria contro il Cassibile si è conclusa con il risultato di 2-1, regalando alla squadra un titolo regionale.
Un gol in rovesciata al 94esimo minuto, ultima azione della finale di Coppa Sicilia. Francisco Sagardia spizza di testa su calcio d'angolo, il terzino Trupia si coordina e scarica una rovesciata che vale la storia: il Cianciana batte il Cassibile 2-1 e conquista la Coppa Sicilia, staccando il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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