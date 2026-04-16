Tre nuovi romanzi per un magnifico viaggio nel tempo durante il weekend
Durante il fine settimana sono stati presentati tre nuovi romanzi, pronti a condurre i lettori in un viaggio attraverso diverse epoche storiche. Tra questi,
Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere. Dunque, ogni settimana, insieme a Martina Fasola del Libraccio di Como, che già collabora alla rassegna culturale Strade Blu Live. La magia di un libro è.🔗 Leggi su Quicomo.it
Apprendre le français | Penser Directement en Français | Podcast en français
Notizie correlate
Tre nuovi e bellissimi libri per un weekend di febbraio sempre in viaggioFughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere.
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Tre nuovi romanzi per un magnifico viaggio nel tempo durante il weekend; Libri, le ultime uscite da non perdere: oltre 155 novità consigliate per la primavera 2026; Tre libri dal finale spiazzante che non sono quello che sembrano; I libri più venduti dal 7 al 13 aprile: certo, è primavera.
Tre nuovi titoli per la Giannini Editore: in libreria le opere di Cecaro-Proietti, Marinelli e TrapaniEsplosione di novità per la Giannini Editore, ad aprile arrivano tre nuovi titoli tutti da scoprire: Eva in Viola di Beatrice Cecaro e Paola Proietti ... laprovinciaonline.info
Tutto Tullet, spettacolo e mostra dell'artista dei libri interattiviUno spettacolo, 'Chiacchiere a colori', una mostra, 'Laboratorio gioco', e nuovi libri, tra cui l'ultimo 'Un curriculum per la creatività'. (ANSA) ... ansa.it
I tre nuovi suv che utilizzano tecnologie sviluppate dai partner cinesi del colosso tedesco debutteranno al Salone di Pechino, ma il primo dei quali verrà svelato già giovedì 16 aprile. - facebook.com facebook
Buona Pasquetta a tutti! La settimana inizia con tre nuovi interessanti appuntamenti con i nostri podcast: Oltre la Storia, Xanadu - Il Meraviglioso Mondo della Scienza e Messa a Fuoco. Non perderteveli! x.com