Vicovaro al bivio | tre sfide e un futuro incerto tra cambio e continuità

A Vicovaro si svolgeranno il 24 e 25 maggio le elezioni per scegliere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale, dopo che le precedenti consultazioni del 2024 erano state annullate dal Consiglio di Stato. La città si trova in una fase di transizione, con tre sfide principali da affrontare, mentre il futuro rimane incerto tra proseguire con la continuità o adottare nuove direzioni. Le urne saranno aperte per due giorni consecutivi.

? Cosa sapere Vicovaro vota il 24 e 25 maggio per eleggere sindaco e nuovo Consiglio comunale.. Il voto segue l'annullamento delle elezioni 2024 disposto dal Consiglio di Stato.. Tra i vicoli del borgo tiburtino, le strade di Vicovaro si preparano a un momento decisivo: domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. Il clima si è infittato dopo la presentazione delle liste avvenuta sabato 25 aprile, che ha delineato una competizione serrata tra tre diverse visioni per il futuro della comunità. Le operazioni di voto si svolgeranno con orari differenziati, partendo dalle ore 7 alle 23 di domenica per poi concludersi nella fascia pomeridiana di lunedì, dalle 7 alle 15.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vicovaro al bivio: tre sfide e un futuro incerto tra cambio e continuità Notizie correlate Sardegna al bivio: tra crisi strutturale e sfide per il futuroLa Sardegna si trova oggi a un bivio cruciale, dove il destino di un intero popolo si gioca tra la necessità di riscatto e il rischio di un... Sardegna al bivio: tra sfide produttive e blocchi istituzionaliLa Sardegna si trova oggi a un bivio cruciale, dove il destino della sua terra si gioca tra la necessità di rinnovamento e il peso di inerzie...