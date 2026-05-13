Tre giorni di fede tradizione e folklore | riecco la festa di San Francesco di Paola

Il quartiere di via Garibaldi ad Agrigento si appresta a ospitare nuovamente la festa di San Francesco di Paola, che durerà tre giorni. Durante questo periodo si svolgeranno eventi religiosi e tradizionali, coinvolgendo la comunità locale. La celebrazione rappresenta un appuntamento annuale consolidato nel calendario del quartiere, con momenti dedicati alla devozione e alle tradizioni popolari legate alla figura di “U Santu Patri”.

Il quartiere di via Garibaldi ad Agrigento si prepara a celebrare San Francesco di Paola con tre giorni di appuntamenti religiosi e popolari dedicati a “U Santu Patri”. Dal 14 al 16 maggio la comunità ecclesiale e il comitato feste guidato da don Giuseppe Gelo hanno organizzato un programma che.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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