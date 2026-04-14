Nuova scuola a Villa di Chiavenna | 1 milione per fermare lo spopolamento

Da ameve.eu 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì è stata inaugurata a Villa di Chiavenna la scuola Giovanni Bertacchi, alla presenza del ministro dell’istruzione. L’evento ha visto un investimento di un milione di euro destinato a sostenere il territorio e contrastare lo spopolamento. La nuova struttura rappresenta un intervento significativo per il settore scolastico locale, con l’obiettivo di migliorare i servizi educativi nella valle.

L’inaugurazione della scuola Giovanni Bertacchi a Villa di Chiavenna, avvenuta lunedì con la presenza del ministro Valditara, segna un punto di svolta per l’istruzione in Valchiavenna grazie a un investimento complessivo di un milione di euro. L’intervento ha permesso di rinnovare integralmente l’edificio degli anni Cinquanta, trasformandolo attraverso lavori strutturali e decorativi che rispondono alle necessità di una comunità di frontiera. Il progetto di riqualificazione ha toccato ogni aspetto funzghionale della struttura scolastica. La quota principale dell’investimento, pari a 900mila euro, è stata stanziata dalla Regione Lombardia tramite il bando Recap, mentre il resto dei fondi ha completato il pacchetto finanziario da un milione di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Nuova scuola a Villa di Chiavenna: 1 milione per fermare lo spopolamento

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