Nuova scuola a Villa di Chiavenna | 1 milione per fermare lo spopolamento

Lunedì è stata inaugurata a Villa di Chiavenna la scuola Giovanni Bertacchi, alla presenza del ministro dell’istruzione. L’evento ha visto un investimento di un milione di euro destinato a sostenere il territorio e contrastare lo spopolamento. La nuova struttura rappresenta un intervento significativo per il settore scolastico locale, con l’obiettivo di migliorare i servizi educativi nella valle.

L’inaugurazione della scuola Giovanni Bertacchi a Villa di Chiavenna, avvenuta lunedì con la presenza del ministro Valditara, segna un punto di svolta per l’istruzione in Valchiavenna grazie a un investimento complessivo di un milione di euro. L’intervento ha permesso di rinnovare integralmente l’edificio degli anni Cinquanta, trasformandolo attraverso lavori strutturali e decorativi che rispondono alle necessità di una comunità di frontiera. Il progetto di riqualificazione ha toccato ogni aspetto funzghionale della struttura scolastica. La quota principale dell’investimento, pari a 900mila euro, è stata stanziata dalla Regione Lombardia tramite il bando Recap, mentre il resto dei fondi ha completato il pacchetto finanziario da un milione di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuova scuola a Villa di Chiavenna: 1 milione per fermare lo spopolamento D’Agostino a Calitri: “Valorizzare i borghi per fermare lo spopolamento”Il congresso di Forza Italia a Calitri ha evidenziato il ruolo dei borghi come risorsa strategica per il territorio. Nuoro: bilancio 2026-2028 per fermare lo spopolamentoL’Assemblea dei Sindaci della provincia di Nuoro ha sancito un momento decisivo per il futuro del territorio con l’approvazione del Documento Unico... Tele Sondrio News. . Villa di Chiavenna e una scuola moderna. Il Ministro Valditara. ''Siete una realtà da difendere'' - facebook.com facebook