La Commissione parlamentare di verifica dei bilanci ha riscosso attenzione su diversi partiti politici, concentrandosi su possibili irregolarità emerse nei loro bilanci. Tra le questioni analizzate ci sono state segnalazioni di anomalie finanziarie che coinvolgono alcune forze politiche, mentre altri aspetti legati alla rappresentanza femminile sono stati trascurati o meno approfonditi. La discussione si concentra sui controlli e sulla trasparenza delle finanze dei partiti, senza entrare nel merito di nomi specifici.

I partiti finiti nel mirino della Commissione parlamentare di verifica dei bilanci sono in tutto sedici, ma fa scalpore che proprio i due partiti di sinistra, che rivendicano straparenza a accusano gli altri di “opacità” nel tracciamento dei finanziamenti pubblici, sono tra quelli a cui vengono contestate le maggiori irregolarità. Ne scrive oggi la testata on line “ Open “, secondo cui Avs e Pd nonì hanno passato il vaglio di regolarità della commissione per il controllo dei rendiconti dei partiti politici, presieduta da un magistrato della Corte dei Conti. Con loro, anche la Lega e Azione di Calenda, che hanno ricevuto contestazioni sul bilancio 2024 e ora dovranno spiegare meglio alla commissione come hanno incassato e speso i contributi pubblici e privati incassati.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trasparenza dei partiti, irregolarità nei bilanci di Avs e Pd. E tutti si dimenticano delle donne

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