Traffico Roma del 13-05-2026 ore 20 | 30

Alle ore 20:30 del 13 maggio 2026, sulla tangenziale est di Roma, si è registrata una riapertura dopo una chiusura temporanea causata da un incidente. La strada, che era stata chiusa in precedenza, è stata riaperta al traffico poco prima di questa ora. La circolazione sulla carreggiata si sta svolgendo senza ulteriori interruzioni, secondo le informazioni raccolte dalla centrale di monitoraggio del traffico.

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