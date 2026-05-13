Il 8 maggio 2026, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce ha deciso di avviare il processo con rito immediato nei confronti di sette persone accusate di aver preso parte a un traffico illecito di rifiuti diretto verso l'Est. L'iniziativa giudiziaria è stata richiesta dalla Direzione distrettuale antimafia, dopo un’indagine condotta dal Noe. L'udienza preliminare si terrà nei prossimi mesi.

BRINDISI - Venerdì 8 maggio 2026 il gip del tribunale di Lecce Francesco Valente ha accolto la richiesta di giudizio immediato della Dda di Lecce nei confronti di sette imputati, coinvolti a vario titolo nell'inchiesta condotta dal Noe su un presunto traffico illecito di rifiuti sull'asse.🔗 Leggi su Brindisireport.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Presunto traffico illecito di rifiuti verso l'est, indagini chiuse: coinvolti in 25

Brindisi, la vicesindaca Giuliana Tedesco (FdI) è indagata per traffico illecito di rifiuti verso Grecia e BulgariaUna vicenda giudiziaria e politica sta scuotendo la città di Brindisi, dove la vicesindaca Giuliana Tedesco è al centro di un’inchiesta per presunto...

Temi più discussi: Traffico illecito di rifiuti verso l'Est, giudizio immediato: in sette vanno a processo; Traffico illecito di rifiuti, chiuse indagini: ventuno davanti al gup per l'udienza preliminare; SMOKING FIELDS-SEP: TUTTI ASSOLTI PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI, DISSEQUESTRATI GLI IMPIANTI; Traffico illecito di rifiuti sull’asse Italia-Grecia-Bulgaria: scatta giudizio immediato.

Traffico illecito di rifiuti, 29 indagati e sequestro di un'azienda di Sabaudia roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Kenya, i cittadini portano a processo la multinazionale BP per i rifiuti tossici reddit

Traffico illecito di rifiuti, chiuse indagini: ventuno davanti al gup per l'udienza preliminareSecondo gli investigatori, diverse ditte e padroncini avrebbero trasportato rifiuti speciali in quantitativi superiori a quelli autorizzati e le operazioni di stoccaggio e deposito avrebbero violato l ... quotidianodigela.it

Traffico di rifiuti, tutti assolti alla SepPoco prima delle 15 e 30 il giudice monocratico Mario La Rosa ha letto il dispositivo della sentenza con cui ha decretato l’assoluzione - perché il fatto non sussiste - di tutti gli imputati accusati ... latinaoggi.eu