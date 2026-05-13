Un’indagine ha portato alla luce un’organizzazione che operava tra Italia, Svizzera, Germania e Francia, specializzata nel traffico clandestino di migranti lungo la rotta balcanica fino al Nord Europa. Le forze dell’ordine hanno effettuato diverse perquisizioni e arresti, evidenziando il coinvolgimento di numerosi soggetti in questa rete illecita. La scoperta si inserisce in un quadro più ampio di attività criminali legate al traffico di esseri umani nel continente europeo.

Un’organizzazione con basi tra Italia, Svizzera, Germania e Francia, specializzata nel traffico clandestino di migranti lungo la rotta balcanica fino al Nord Europa. È emerso dall’operazione coordinata dalla Dda di Milano e condotta dalla polizia di Stato di Varese, che ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di sette turchi e un italiano. Secondo gli inquirenti, il gruppo avrebbe favorito l’ingresso illegale di cittadini turchi, in prevalenza curdi, facendo pagare tra i 6 e i 7mila euro a persona per raggiungere Germania, Francia, Norvegia e Regno Unito. L’indagine, sviluppata con la collaborazione delle autorità svizzere e il coordinamento di Eurojust, ha individuato nel Varesotto uno dei principali punti di transito verso la Svizzera.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Traffico di esseri umani. La “rotta” da Lavena

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In Georgia c’è un grande traffico di esseri umani legato all’industria della maternità surrogata

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