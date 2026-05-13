Tradizione religione e folklore di nuovo in piazza | ecco il ' Maggio Calcinaiolo'

Da pisatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Calcinaia, la tradizione torna protagonista con il 'Maggio Calcinaiolo', una rassegna che coinvolge aspetti religiosi, folkloristici e conviviali. Mercoledì 13 maggio, in municipio, è stato annunciato il programma di questa manifestazione che si svolge ogni anno e che richiama numerosi partecipanti. La giornata ha segnato l'inizio di una serie di eventi che si svolgeranno nei prossimi giorni, coinvolgendo tutta la comunità.

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Calcinaia si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell'anno. Nella mattina di mercoledì 13 maggio è stato presentato in municipio il programma del 'Maggio Calcinaiolo', la rassegna di eventi folkloristici, religiosi e conviviali che ogni anno riunisce la comunità all'insegna della.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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