Tradizione religione e folklore di nuovo in piazza | ecco il ' Maggio Calcinaiolo'

A Calcinaia, la tradizione torna protagonista con il 'Maggio Calcinaiolo', una rassegna che coinvolge aspetti religiosi, folkloristici e conviviali. Mercoledì 13 maggio, in municipio, è stato annunciato il programma di questa manifestazione che si svolge ogni anno e che richiama numerosi partecipanti. La giornata ha segnato l'inizio di una serie di eventi che si svolgeranno nei prossimi giorni, coinvolgendo tutta la comunità.

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