Durante la terza edizione della Sagra della Pardula, il paese di Nureci ha venduto circa 6.000 dolci. L’evento, dedicato alle tradizioni locali e al folklore, ha attirato numerosi visitatori. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha coinvolto diverse attività legate alla produzione e alla degustazione delle specialità dolciarie della zona. La vendita dei dolci ha rappresentato il momento principale della festa.

? Cosa sapere Nureci registra vendite di 6.000 dolci durante la terza edizione della Sagra della Pardula.. L'evento della Pro Loco stimola l'economia locale e valorizza il patrimonio culturale sardo.. Nureci ha registrato la vendita di quasi 6.000 dolci durante la terza edizione della Sagra della Pardula conclusasi domenica scorsa, con 2.500 porzioni offerte ai visitatori per la degustazione. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco locale con il supporto del Comune, ha trasformato il borgo in un centro di aggregazione gastronomica e culturale che ha attirato una folla significativa. Tradizione tra i vicoli e sapori del forno a legna. Il cuore pulsante della giornata è stato il recupero delle antiche tecniche artigianali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, trionfo di Nureci: 6.000 dolci tra tradizione e folklore

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