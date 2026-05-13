Torna libero e riallaccia relazione ma continua con le aggressioni alla ex Arrestato un 33enne

Un uomo di 33 anni è stato nuovamente arrestato con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex compagna. Dopo aver trascorso un periodo agli arresti domiciliari e aver ricevuto un ammonimento dal questore, l’uomo ha ripreso la sua relazione, ma avrebbe continuato ad aggredire la stessa donna. L’ultima misura adottata dai carabinieri è stata il trasferimento nel carcere locale.

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