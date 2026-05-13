Torna libero e riallaccia relazione ma continua con le aggressioni alla ex Arrestato un 33enne
Un uomo di 33 anni è stato nuovamente arrestato con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex compagna. Dopo aver trascorso un periodo agli arresti domiciliari e aver ricevuto un ammonimento dal questore, l’uomo ha ripreso la sua relazione, ma avrebbe continuato ad aggredire la stessa donna. L’ultima misura adottata dai carabinieri è stata il trasferimento nel carcere locale.
GALLIPOLI - Dall’ammonimento del questore agli arresti domiciliari. E ora direttamente in carcere ancora una volta con l’accusa di stalking nei confronti della ex compagna. Gli agenti del commissariato di Gallipoli hanno infatti arrestato, nelle scorse ore, un 33enne del posto, volto già noto e.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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