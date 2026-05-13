Torna il maltempo a Reggio Calabria e provincia con piogge e temporali | diramata l' allerta gialla

A Reggio Calabria e nella sua provincia torna il maltempo con piogge intense e temporali. Le previsioni indicano un’ampia area di bassa pressione, con il centro situato sul Mare del Nord, che sta causando impulsi perturbati che si spostano verso il Mediterraneo. È stata emessa un’allerta gialla per condizioni di criticità idrogeologica. Le autorità invitano alla prudenza e monitorano costantemente la situazione.

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Un’ampia circolazione depressionaria, con centro d’azione sul Mare del Nord, pilota impulsi perturbati fino al Mediterraneo. Per giovedì 14 maggio, la Protezione civile regionale ha emanato un'allerta gialla a causa di fenomeni meteorologici avversi previsti. L'avviso di criticità.🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meteo - MALTEMPO IN CALABRIA, CONFERMATA L'ALLERTA ROSSA Notizie correlate Leggi anche: Torna il maltempo con piogge e temporali a Reggio Calabria e provincia: diramata l'allerta gialla Temi più discussi: Domenica di maltempo su Reggio Calabria, tornano le piogge: scatta l'allerta gialla; Torna il maltempo in Calabria, dal pomeriggio di oggi piogge e temporali: in calo le temperature · LaC News24; Allerta Meteo, l’Italia nella morsa del maltempo estremo: torna l’inverno con i Santi di Ghiaccio. Allarme rosso per sabato 16: mappe spaventose!; Calabria tra caldo improvviso e nuova perturbazione: fino a 33 gradi, poi torna il maltempo. Torna il maltempo con piogge e temporali a Reggio Calabria e provincia: diramata l'allerta gialla ift.tt/BihIVPb ift.tt/wVm9uJW x.com Maltempo in Calabria, diramata allerta gialla per domaniSono quattro i settori interessati dall'avviso della Protezione civile. Previsti possibili temporali e forti raffiche di vento ... corrieredellacalabria.it Maltempo e dissesti, Reggio Calabria accelera: consegnati i lavori sulla Sp 84Dopo il cedimento della scarpata di valle tra il bivio Ortì e Ortì Superiore, l’ente di Palazzo Alvaro ha avviato le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della viabilità ... corrieredellacalabria.it